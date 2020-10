Genomineerden Duurzaamste Huis van Nederland bekendgemaakt

’t HARDE – De genomineerden voor de titel ‘Duurzaamste Huis van Nederland’ zijn bekend. Een deskundige jury heeft alle inzendingen doorgenomen, en per categorie zeven huizen genomineerd. De winnaars van de verkiezing worden op 20 november bekend gemaakt tijdens een speciaal online verkiezingsevenement. De genomineerden staan o.a. in de volgende gemeenten: de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Bijna honderd woningen deden mee aan de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland, uiteenlopend van duurzame monumenten tot innovatieve nieuwbouwwoningen. De woningen zijn op basis van bouwjaar en woonoppervlakte verdeeld in zes categorieën. Een jury beoordeelt per categorie de woningen aan de hand van verschillende criteria, zoals toekomstbestendigheid, gebruik van materialen, energieverbruik, creativiteit en comfort.

De jury staat onder leiding van Ad Straub, hoofddocent aan de TU Delft. Straub: “Het is bijzonder hoe creatief mensen aan de slag zijn gegaan, elk passend binnen eigen budget en situatie. Voor mij is het belangrijk dat een oplossing ook toe te passen is door andere woningeigenaren.” Andere juryleden zijn Gerrit Hiemstra (NOS en Weather Impact), Linda van Dongen (Volksbank), Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs), en Jos van Dalen (Ministerie van Binnenlandse Zaken).



Per categorie kiest de jury uiteindelijk één winnaar. Bekijk de genomineerde woningen op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing .

Publieksprijs

Naast de juryprijzen is er ook een publieksprijs. Vorige week is in de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland en Zeeland elk een publieksfavoriet verkozen. Van 1 tot 10 november nemen deze winnende woningen in Paterswolde, Oppenhuizen, ’t Harde en Aardenburg het tegen elkaar op voor de landelijke publiekstitel.

De verkiezing is een initiatief van de Nationale Duurzame Huize Route en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, De Volksbank en de vier deelnemende provincies. Het doel van de verkiezing is om duurzame voorbeelden in het zonnetje te zetten om daarmee anderen te enthousiasmeren om ook hun woning te verduurzamen.

Online op bezoek bij een duurzaam huis

Wie zelf ook aan de slag wil met zijn woning, kan inspiratie opdoen bij de 1.600 verhalen op de website van de Duurzame Huizen Route. Vanaf november is het mogelijk om via videoverbinding in contact te komen met huiseigenaren die al stappen hebben gezet en anderen daar graag bij helpen.