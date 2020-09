“Geniet van het leven en probeer alles elke dag iets beter te doen als de dag ervoor”, aldus Jacob de Vries van ROC Friese Poort volwassenenonderwijs

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wij nemen deel aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân om bezoekers te inspireren en informeren over hun scholingsmogelijkheden en het belang van een leven lang ontwikkelen, want wist je dat het juist nu belangrijk is om te blijven investeren in jezelf en een cursus of opleiding te gaan volgen en dat er diverse subsidieregelingen voor scholing zijn? Een leven lang ontwikkelen is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ons onderwijs is flexibel en toekomstgericht, goed te combineren met werk/gezin, klassikaal en via e-learning te volgen en bij jou in de buurt!”, vertelt Jacob de Vries, opleidingsadviseur van ROC Friese Poort volwassenenonderwijs.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Mijn dag is geslaagd als ik mensen kan inspireren en informeren over hun scholingsmogelijkheden. Bezoekers kunnen bij ons terecht om in gesprek te gaan over de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van scholing, werken en leren, subsidies en ook vacatures binnen ROC Friese Poort.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Ik start de dag in de auto en rijd vanuit mijn woonplaats Nieuw-Roden naar Sneek voor een overleg met één van de opleidingsmanagers van ROC Friese Poort om nieuwe opleidingsmogelijkheden binnen de techniek door te nemen. Met deze informatie benader ik vervolgens een aantal bedrijven in de regio en inventariseer ik wat de scholingsbehoeften zijn. Met deze scholingsaanvragen stel je samen met de afdeling sales binnendienst een offerte op.

Na de lunch is er tijd om de nodige administratie bij te werken zoals een snelle aantekening over wat je met wie hebt besproken. Ondertussen koppel je aan één van je klanten de scholingsvoortgang van hun medewerkers terug. Ik geef aan mijn collega-adviseur door dat er niet alleen sprake is van een vraag naar technische opleidingen, maar dat er ook behoefte is aan een korte cursus voor een groep receptionisten. In de loop van de middag ben ik te vinden bij een netwerkbijeenkomst en haal ik de banden aan met mijn zakelijke netwerk. Aan het eind van de middag ga ik, na een dag vol afwisseling, nieuwe ideeën en leuke bedrijfsbezoeken, terug naar Nieuw-Roden.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het mooiste aan mijn vak is de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van de mens. Het samen met bedrijven kijken naar structurele ontwikkeling van personeel vind ik een mooie uitdaging die voor zowel bedrijf als werknemer erg waardevol is.”

Anne Wadmanwei 8, 8914 BD Leeuwarden | www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.