Gemeente SWF schenkt scholen lesmaterialen over wat zwerfafval met natuur doet

Zo ligt op samenwerkingsschool De Klimbeam in Koudum in elke klas een 5-minutendoosje in de kast. "Als we even tijd over hebben, trekken we een kaartje en dan spelen we het bijbehorende spel. De kinderen zijn erg enthousiast over deze korte energizers." Ondertussen pikken de leerlingen veel informatie op. "Ze leren bijvoorbeeld hoelang het duurt voor afval vergaat in de natuur."