Gemeente Súdwest-Fryslân is GRUTSK op PlusNauta

SNEEK- Gisteren, op de Dag van de Ondernemer, is Bram Nauta in het zonnetje gezet door wethouder Bauke Dam!

Bram heeft het kantoor van PlusNauta binnen no-time omgetoverd tot een heuse studio. Allerlei mensen komen daardoor nu naar Sneek om aan te schuiven bij de 1,5 meter PlusTafel. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân genoeg reden om Bram Nauta even in het zonnetje te zetten. Er waren overigens nog veel meer ondernemers in Súdwest-Fryslân die een dergelijk bezoekje van de nieuwe wethouder kregen.