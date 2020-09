Gemeente Súdwest-Fryslân geeft € 50.000 extra subsidie voor groene daken

SNEEK- In juni werd de nieuwe subsidieregeling voor het vergroenen van de daken in de gemeente Súdwest-Fryslân bekend gemaakt. Dit blijkt een groot succes te zijn. Om te voorkomen dat de gemeente inwoners moet teleurstellen, heeft het college het subsidieplafond verhoogd met € 50.000.

Wat is een groen dak?

Bij een groen dak plant je planten of struiken op je dak. Dit geeft vele voordelen:

1) Je huis blijft in de zomer koeler en in de winter warmer, want een groen dak isoleert beter;

2) Je dak gaat misschien twee tot drie keer langer mee dan bij gewone dakbedekking;

3) Bij een flinke stortbui heb je minder snel problemen met het riool, doordat de planten het regelwater opnemen en vasthouden;

4) Het ziet er mooi en kleurrijk uit;

5) Je helpt bijen, vlinders en andere insecten, en vergroot de biodiversiteit.

Klaar voor de toekomst

In juni stelde de gemeente Súdwest-Fryslân al € 50.000 beschikbaar voor het vergroenen van daken. Wethouder Erik Faber: “Hevige regenbuien en hete, droge perioden komen steeds vaker voor. Prachtig dat zoveel inwoners hun daken willen vergroenen. Zo maken we met elkaar de gemeente klaar voor de toekomst.”

De wethouder is blij dat het subsidiebedrag nu is verdubbeld. “Zo blijven we inwoners stimuleren hun daken te vergroenen en kunnen ze rekenen op steun van de gemeente.”

Hoe werkt de subsidie?

Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de gemeente. Als de gemeente je aanvraag goedkeurt, krijg je maximaal 50% van je totaalbedrag, met een maximum van € 5.000. Je plant de planten binnen een halfjaar na je aanvraag.

Steenbreek

Het stimuleren van groene daken past mooi bij het doel van Steenbreek: “Tegel eruit, plant erin.”

De gemeente is vorig jaar aangesloten bij deze nationale stichting. Veel inwoners én de gemeente zijn hard bezig om tuinen en straten te vergroenen. Een voorbeeld is de geveltuinenactie: al meer dan 200 inwoners hebben een gratis geveltuin bij de gemeente aangevraagd en laten aanleggen. Op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek staat meer over Steenbreek in de gemeente Súdwest-Fryslân.