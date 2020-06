Gemeente Súdwest-Fryslân doet jongeren meetlint cadeau

SNEEK- Op de FB-pagina van de gemeente Súdwest-Fryslân, kwamen we het volgende bericht tegen dat we hier delen:

“Eén van de taken van onze handhavers is erop toekijken dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit vinden vooral veel jongeren namelijk best lastig. Maar, veel jongeren doen het ook wél goed. Laatst was één van onze handhavers voor een toezichtronde op het strand van Workum. Daar werd haar aandacht getrokken door een groep meiden die keurig 1,5 meter bij elkaar vandaan lagen. “Ik heb hun een compliment gegeven en gezegd dat ze een goed voorbeeld zijn voor anderen.”

"Eén van de meiden trok een meetlint uit haar tas en gaf aan dat ze zo 1,5 meter afstand konden houden. Dit idee is blijven hangen en zo kwam deze handhaver op het plan om als gemeente een meetlint cadeau te geven aan jongeren die zich aan de 1,5 meter afstand houden. “Zo proberen we de negatieve aandacht van corona wat om te buigen naar iets positiefs.” Vanaf dit weekend delen onze handhavers af en toe een meetlint uit aan mensen die 1,5 meter van elkaar houden, als ludiek bedankje.”