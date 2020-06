Gemeenschappelijk sanitair mag per 15 juni open!

SNEEK- Op aandringen van HISWA-RECRON stuurt het Ministerie van VWS vandaag een brief naar de Tweede Kamer met het advies de gemeenschappelijk sanitaire gebouwen op campings en vakantieparken te openen op 15 juni. Het sanitair is al maanden dicht op last van de Rijksoverheid.

“Ik ben zojuist gebeld door het Ministerie van EZK met de mededeling dat we eerder open mogen dan 1 juli”, zegt Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON. “Daar werkten we samen met veel leden keihard aan de afgelopen tijd. Zo pikken onze ondernemers nog net een stukje voorseizoen mee.”

Voor zover nu bekend luidt het advies: op 15 juni mogen gemeenschappelijke toiletten, was- en douchegelegenheden op vakantieparken en campings open. De voorwaarde is wel dat er goede brancheprotocollen worden gehanteerd. De protocollen van HISWA-RECRON (voor leden: bekijk ze op www.hiswarecron.nl/protocollen) zijn bekeken door het ministerie van EZK en voldoen aan deze eis. Op dit moment zijn de toiletgebouwen op jachthavens al geopend via de aangepaste noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. HISWA-RECRON gaat ervan uit dat zij net als campings de gebouwen open kunnen stellen.

Dijks: “We moeten de officiële brief nog ontvangen maar wat ik niet begrijp is waarom we morgen niet de gebouwen open kunnen stellen. Als het 15 juni open kan, waarom kan het dan niet nu? Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector anders mis."

HISWA-RECRON bekijkt naar aanleiding van dit bericht in overleg met de Veiligheidsregio’s of de sanitaire gebouwen al deze week kunnen worden geopend op basis van de brancheprotocollen.