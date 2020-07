Gematigde temperaturen

SNEEK- De maand juni loopt op het einde en mogen we concluderen dat we in de zuidwest en westhoek van Friesland met een flink neerslag tekort te doen hebben. Deze maand wederom te weinig neerslag, in het westelijke deel van onze regio viel gemiddeld een 38 mm, normaal zit dit rond 60 mm. Zo zien we gerekend vanaf 1 april voor het westelijke deel een neerslagtekort van 180 tot 240 mm. Kijken we naar het noorden en oosten van Friesland, daar is meer neerslag gevallen. Zo zien we in Noordbergum een maandsom van 68 mm op de teller.

We hebben komende dagen met gematigd zomerweer te maken met geregeld wat nattigheid. Alleen op vrijdag mogen we een zo goed als droge dag verwachten, voor de rest geregeld een bui en/of regen. De wind die vandaag eerst nog stevig is, aan de noord- en westkust van Friesland staat nog een krachtige, af en toe harde wind uit het zuidwesten, neemt langzaam maar zeker af. De temperatuur van 18 graden in Stavoren, tot een 20 graden meer de provincie in.

Komende nacht blijft het meest bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Minimumtemperatuur 15 graden.

Leek het er eerst nog op dat we morgen last van een regenstoring zouden hebben, deze trekt volgens de laatste berekeningen over het zuiden van het land. Bij ons blijft het bij enkele buien in de morgen, in de middag wordt het droger en zien we opklaringen overkomen. De temperatuur haalt daarbij weer wat winst en komt op een 21 graden uit. Wind zuidwestelijk, zwak tot matig.

Donderdag enkele buien, vrijdag lijkt het zo goed als droog te blijven. De temperatuur komt rond de 20 graden uit. Kijken we even naar het weekend, dat verloopt zaterdag nattig, zondag lijken we het droog te houden. Aan de temperatuur verandert niet veel, wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.

Dirk van der Meer