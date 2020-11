Fryslân DOK: Beklimmers van het vlakke land deel 2 - Landschap

Over mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, vooroplopen en richting zoeken. Landschap is het thema van deze tweede aflevering van 'Beklimmers van het vlakke land'.

Waar de stad vooral een massa beton is met wat groene stipjes, is het platteland één groot landschap met hier en daar bebouwing. Het landschap is wezenlijk onderdeel van het plattelandsleven, maar de bewoners hebben zich steeds vaker losgekoppeld. Het landschap krijgt functies toebedeeld: natuur, landbouw, recreatie. Als wij als bewoner die functie niet gebruiken, is het maar een hinderlijk stuk land tussen de ene en de andere stad. Maar waarom wonen op het platteland, als dat landschap geen deel uitmaakt van het leven? Filosoof Eric Brinckmann maakt zich zorgen over de loskoppeling tussen mensen en landschap. Hij vindt herstel van die relatie belangrijk.

De Noardlike Fryske Wâlden heeft diezelfde wens. Deze organisatie stimuleert boeren de rol van landschapsbeheerder op zich te nemen. Burgers worden uitgenodigd voor buitenactiviteiten. Voorzitter Albert van der Ploeg heeft het tot zijn missie gemaakt om mensen weer aan het landschap te verbinden.

Nog een beklimmer: Douwe Gerlof Heeringa. Middenin coronatijd een restaurant openen vraagt moed. Zijn Waddenherberg 'The Friezinn' op Westhoek wordt een plek waar het landschap centraal staat voor zijn gasten. Met lokale producten, tochten over het Wad en verhalen uit het gebied.