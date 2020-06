Friesland College en AR-Producties ontwikkelen ‘augmented reality’ voor lessen in mbo

Met zo’n ‘digitale laag’ op de werkelijkheid kunnen studenten veilig oefenen in complexe situaties. Bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College en Maurice Prins, medeoprichter van AR-Producties in Amsterdam tekenden vandaag een overeenkomst voor nauwe samenwerking.

Wat moet je doen om een hevige bloeding te stoppen? Hoe werkt de bloedsomloop en waar zitten belangrijke drukpunten? Je kunt het wel wat leren aan de hand van een plaatje, maar hoe oefen je zoiets nou? Met augmented reality en een hololens kan een student bijna levensecht aan de slag in een digitale noodsituatie.

AR-Producties werkt met het Friesland College aan een applicatie over het menselijk lichaam, die ingezet kan worden in de lessen EHBO. Deze app zal worden ingezet bij de lessen op bijvoorbeeld het CIOS, waar alle studenten een EHBO-diploma moeten hebben om in de praktijk aan de slag te gaan. Dan is het natuurlijk goed als je enige ervaring hebt in een stressvolle situatie, al is die digitaal.

Zo realistisch mogelijk

Augmented reality is een techniek waarmee virtuele beelden worden geplaatst in de echte wereld. Dit is heel bruikbaar voor het Friesland College, dat studenten het liefst zo veel mogelijk opleidt in of met de echte praktijk. ‘Maar als dat niet kan, voegen we zo een digitale laag toe waarmee studenten toch een zo realistisch mogelijke ervaring krijgen’, aldus Carlo Segers van het Friesland College. ‘Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we een samenwerking aangegaan met AR-Producties.’

Vaardigheden die niet in de echte praktijk te oefenen zijn, omdat de risico’s daarvoor te groot zijn, worden nu dus geoefend met een Microsoft Hololens 2 en de app. Dergelijke digitale toepassingen zijn een specialiteit van AR-Producties, dat al projecten deed voor grote organisaties als gemeentes Den Haag en Groningen, KPN, Strukton, BAM en diverse bedrijven in de techniek.

‘Alles wat nodig is’

De samenwerking met het onderwijs is een nieuwe tak van sport en bevalt goed. Maurice Prins van AR-Producties: ‘De toepassingen voor het onderwijs zijn erg kansrijk. Je kunt hiermee alles in het klaslokaal halen, wat nodig is om te komen tot leren. De eerste reacties van docenten en studenten op de EHBO-app zijn positief en ook wij leren hier veel van, net als het Friesland College.’

Het materiaal is vanzelfsprekend ook elders heel goed bruikbaar. Segers: ‘Wij vinden het belangrijk om partner te zijn voor innovatie en leren. Deze eerste app stellen we dan ook beschikbaar voor andere organisaties, om ook hen verder te helpen naar een toekomst van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Hiermee gaat de samenwerking verder dan alleen ontwikkelen voor onze eigen studenten.’