Friese staten in nieuwe serie ‘Bûtenpleats’ bij Omrop Fryslân

Vanuit het perspectief van eigenaren, deskundigen, vrijwilligers en andere betrokkenen. In acht filmische afleveringen wordt de kijker meegenomen naar het verleden, heden en de toekomst van de buitenplaatsen. De serie is vanaf maandag 26 oktober te zien.

In Bûtenpleats zijn de (historische) gebouwen en het omringende landschap van de staten in Fryslân in prachtige beelden te zien. Ze worden met veel liefde onderhouden. Het bezitten en beheren van een buitenplaats is tegenwoordig echter vaker een last dan een lust. Het onderhoud is bijzonder kostbaar en het beheer vraagt nogal wat van de eigenaren. De problemen en uitdagingen worden in de serie van verschillende kanten belicht aan de hand van de verhalen van eigenaren, deskundigen, pachters, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Van ontstaansgeschiedenis tot toekomstperspectief



De eerste aflevering van Bûtenpleats gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de Friese stinzen en staten. De serie leidt de kijker daarna via het verhaal van vroegere en huidige eigenaren (aflevering twee), naar de aangelegde tuinen en parken (aflevering drie), en de diverse stijlen in bouw en interieur (aflevering vier). In aflevering vijf is te zien welke invloed de eigenaren van de landgoederen hebben gehad op het Friese landschap, onder andere door de aanleg van bossen. De kosten van onderhoud en de zoektocht naar nieuwe bronnen van inkomsten staan centraal in aflevering zes, en aflevering zeven laat vervolgens zien hoe belangrijk ook de vrijwilligers zijn voor het voortbestaan van de buitenplaatsen. Hoe dat voortbestaan er in de toekomst uit zou moeten zien, staat centraal in de laatste aflevering (acht). Hoe zien de eigenaren de toekomst en hoe staat de volgende generatie tegenover de lusten en lasten van het bezit van een buitenplaats?

Bûtenpleats is vanaf 26 oktober iedere maandag te zien vanaf 17.15 uur. Meer informatie is te vinden op: Omropfryslan.nl/butenpleats.

Bûtenpleats is voor Omrop Fryslân gemaakt door Mrs. Moon Productions. De serie is mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân, Old Burger Weeshuis, Van Teyens Fundatie, Nieuwe Stadsweeshuis, It Fryske Gea, Stichting Erfgoed en Publiek, Stichting Op Toutenburg, Stichting Staten en Stinzen, Stichting Martenastate, Gemeente Heerenveen, Gemeente Opsterland, Gemeente Noardeast-Fryslân.