Friese Rabobanken doneren 300 bomen aan Staatsbosbeheer

SNEEK- Om Rabobankmedewerkers nog bekender te maken met de energietransitie en hen te inspireren om hieraan bij te dragen, ontwikkelde Rabobank een game waarin medewerkers vrijwillig worden opgeleid tot ambassadeurs van de energietransitie. Aan het einde van de game weten ze wat de energietransitie is en hoe ze klanten kunnen helpen deze transitie te maken. Voor elke afgeronde game is het planten van een boom in het vooruitzicht gesteld.

In Friesland resulteerde dit in korte tijd tot 300 bomen. Landelijk zorgden de Rabobankmedewerkers voor maar liefst 7.624 bomen. Eind vorige week overhandigde Floor van Workum van Rabobank een cheque aan Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer. Vanaf eind februari gaan in Rheezerveen in de gemeente Hardenberg soorten zoals de beuk, eik, berk, maar ook van minder bekende bomen zoals de fladderiep, zoete kers en zwarte noot de grond in. Het versterken van het Nederlandse bos is een van de manieren voor Rabobank om bij te dragen aan het verminderen van CO2 in de lucht.

Als coöperatie wil Rabobank de maatschappij meer brengen dan alleen financiële producten legt directeur energietransitie Floor van Workum van Rabobank uit: “Zo zetten we in op versnelling van de energietransitie door financiering van zonne- en windmolenparken. Daarnaast is meer groen ontzettend belangrijk: bomen binden forse hoeveelheden CO2, wat bijdraagt aan het omlaag brengen van de totale uitstoot. Het mooie is, we verrijken tegelijkertijd Hardenberg met nieuw bos. Goed voor de bodemkwaliteit en dieren, en niet onbelangrijk: het is gewoon een prachtig gezicht.”