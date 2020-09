Friese boeren wekken 40% meer zonne-energie op

SNEEK-Friese boeren wekten het afgelopen jaar 40% meer zonne-energie op. In heel Friesland werd in totaal ongeveer 30% meer duurzame zonne-energie opgewekt. Friese boeren zijn daarmee met stip de snelst groeiende sector in zonne-energie. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Boeren in Friesland zijn goed voor de energieproductie voor ongeveer 35.000 huishoudens. Meer dan genoeg energie voor alle huishoudens in Sneek.

Boeren spelen een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Al in 2030 moet 70% van alle elektriciteit worden opgewekt uit zon, wind of water. Het opwekken van vooral zonne- en windenergie legt een beslag op de daken en landbouwgrond van boeren. Nu al wekt ongeveer 1 op de 3 Nederlandse boeren duurzame energie op in hun eigen bedrijf.

Eigen bedrijf verduurzamen én groene energie opwekken voor huishoudens

Eén van die boeren is varkenshouder Wim van Sambeek uit Echternerbrug. Hij investeerde onlangs in 2400 zonnepanelen op het dak van zijn varkensstallen. Ruim voldoende om 240 huishoudens te voorzien van duurzame elektriciteit. Wim van Sambeek wil met zijn zonnepanelen bijdragen aan de energietransitie van Nederland. Dankzij de zonnepanelen is hij compleet zelfvoorzienend voor wat betreft de productie van duurzame elektriciteit. 60% van de opgewekte energie verbruikt Wim van Sambeek op zijn eigen bedrijf. Wat overblijft levert hij terug aan het energienet zodat huishoudens in de regio de groene energie kunnen gebruiken. De duurzaam opgewekte zonne-energie gebruikt Van Sambeek bijvoorbeeld voor zijn energiezuinige ventilatoren. Die zorgen voor veel frisse lucht en een optimaal klimaat voor de dieren. Ze verbruiken dag en nacht elektriciteit. Dat geldt ook voor de duurzame warmtepomp waarmee hij de kraamstal en de stal met jonge biggetjes verwarmd om het welzijn en de gezondheid van de dieren te verbeteren. Door al deze investeringen verbruikt Van Sambeek nauwelijks nog fossiele brandstoffen.

Veel zonnepanelen bij boeren wachten op uitbreiding elektriciteitsnet

Nu boeren in Friesland massaal investeren in zonnepanelen ontstaat er een nieuw probleem. Het elektriciteitsnet kan de explosieve groei van zonne-energie niet overal aan. Veel projecten met nieuwe zonnepanelen bij boeren staan in de ijskast. Deze bedrijven wachten op het sein of en wanneer het netwerk in hun buurt wordt aangepast.