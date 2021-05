Fries verenigingsleven ligt op zijn gat: 'week van de vereniging' moet het tij keren

Het percentage mensen dat sport bij een vereniging lag in maart van het afgelopen jaar nog op 21 procent. Inmiddels is dat gezakt tot zestien procent.

Deuren open

"De grote vraag is, ben ik die als vereniging kwijt? Of ben ik die als vereniging voor even kwijt, omdat we bij de vereniging minder of helemaal niets kunnen?", vraagt Anne Jochum de Vries, voorzitter van Sport Fryslân, zich af.

De voorzitter hoopt op dat laatste wn wil met 'de week van de vereniging' die leden weer terughalen naar de clubs. "We willen eigenlijk een week lang het verenigingsleven centraal stelle. De deuren opengooien. Alles laten zien wat er te beleven valt in een dorp, in een wijk of in een stad", zegt De Vries.

"In het dorp zorgt het verenigingsleven voor binding en vitaliteit. Dat is waar dit over gaat. Wij willen daarom heel graag de leden bij de vereniging behouden", legt hij uit.

Samenwerking

Sport Fryslân werkt voor het plan samen met Keunstwurk en Doarpswurk, daarnaast hebben ze contact gezocht met de Provincie. "De provincie vindt het een prachtig mooi plan. We werken nu samen aan een verdere uitwerking", zegt De Vries.

'De week van de vereniging' moet plaatsvinden aan het eind van de zomervakantie. "Voordat de sporten weer worden opgepakt, dan moet alles weer even worden opengegooid", zo zegt De Vries. "Een nieuw seizoen, een nieuw begin. Weer terug. We doen het met elkaar."