Frans Hanny van HQS Solar: “Leef je leven nu, met oog voor de toekomst en je medemens.”

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Middels het Werkfestival wil ik een beeld geven van de uitdagende en interessante wereld van duurzame energietechniek, zoals zonnepanelen, -collectoren, combinaties ervan. Gecombineerd ook met accu’s, autoladers, warmtepompen, zonneboilers, etc. Mijn dag is geslaagd wanneer ik een aantal mensen enthousiast kan maken voor een stage of loopbaan in de duurzame wereld en de technische oplossingen van nu, én de toekomst. Een toekomst die heel veel kansen zal bieden voor werk, creativiteit en ondernemen”, vertelt Frans Hanny, eigenaar HQS Solar, Solar-adviseur en specialist.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Op een roll-up banner laat ik een paar aspecten van mijn werkveld zien. Ook van projecten die ik uitgevoerd heb. Daarnaast is er de primeur van mijn e-book met tips over zonnepanelen! In ieder geval is er genoeg over mijn vak te vertellen en te vinden. Als de bezoekers meer willen weten van wat mogelijk is met duurzame (solar)technieken dan spreek ik ze graag. Uiteraard sta ik ook open voor een keer koffie drinken om dieper in te gaan op de duurzame oplossingen.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Na het doornemen van e-mails (nieuwe aanvragen!) pak ik projectdossiers op. Dat houdt in: klanten en leveranciers bellen, ontwerpen maken, en offertes opstellen. Vaak met berekeningen van kosten en opbrengsten. Maar het kan ook werk zijn voor de projectuitvoering of voor subsidies. Daarnaast bezoek ik klanten om offertes toe te lichten en ook om technische opnames op locatie te maken. Van daken, constructies, meter- en verdeelkasten, etc. Tussendoor is er natuurlijk nog administratief werk en acquisitie/promotie via social media e.d.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Variatie in werk, mensen en bedrijven, het persoonlijk contact en mensen helpen trekken me in mijn werk. Beetje bijdragen aan oplossingen voor de grote (klimaat)uitdagingen van nu geeft mij voldoening.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Kortgeleden was er in de media veel aandacht voor gevel-zonnepanelen van een grote bouwondernemer. Zonnepanelen, voorzien van een mooie print, geven een gebouw een fraaie uitstraling, maar ook een gigantische energie-opwekking.

Vijf jaar geleden was ik voor een ander klein bedrijf hiermee al bezig, maar toen lukte het niet. Fijn dat de grote bedrijven het nu oppakken en straks op grote schaal gaan toepassen. Een nieuwe stap naar meer fossielvrije-energie!”

Marsdiep 5, 8602CJ Sneek | www.Hqs-solar.nl

