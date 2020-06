FOTO'S / Van der Ploeg en Angenent doen Elfstedentocht langs verpleeghuizen

Het Dr. Wumkeshûs in Sneek was de eerste locatie waar Syb vanmorgen optrad. De omstandigheden konden gewoon niet beter en de bewoners van het tehuis en het personeel genoten dan ook met volle teugen van zanger en sportieveling Syb van der Ploeg. Wiebe Kaspers begeleidde Syb die op zijn beurt Elfstedenwinnaar Henk Angenent kort interviewde.



Mensen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra hebben het in deze coronacrisis extra lastig, omdat de deuren al meer dan twee maanden dicht blijven voor bezoek. "Nu hebben ze vandaag even iets anders aan hun hoofd", zegt Van der Ploeg. "In alle steden geven we bij een verpleeghuis een optreden van 20 tot 30 minuten."



De start was rond 7.00 uur De Zwette in Leeuwarden. En hoe laat zijn ze klaar? "Met die elf optredens van 20 of 30 minuten zitten we al op zes uren. Hopelijk lukt het ons verder om gemiddeld 30 kilometer per uur te fietsen. Dan zijn we om 21.00 of 21.30 terug in Leeuwarden. Het wordt veertien uur lang buffelen."



Fotograaf Douwe Bijlsma maakte een aantal fraaie pics in Sloten van het optreden.