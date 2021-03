FOTO'S / Opening Fries watersportseizoen: brugbediening via app bij Langweer primeur

LANGWEER - Vandaag werd bij Langweer het provinciale watersportseizoen geopend. Dit gebeurde door het in gebruik nemen van de brugopeningsknop in de vernieuwde 'Watersport' app van de Provincie Fryslân. Die knop is een primeur voor Nederland.

Gedeputeerde Avine Fokkens - Kelder voer zaterdag als eerste door een via digitale aanvraag geopende Janeslootbrug. Vanaf dit vaarseizoen kunnen watersporters naast de Janeslootbrug nog bij 15 andere bruggen in Fryslân een brugopening aanvragen met de app.

Het uiteindelijke doel is om voor 40 bruggen op deze manier een aanvraag te kunnen doen. Het zijn voornamelijk bruggen in belangrijke recreatieve en doorgaande vaarroutes. Ook kan er nog op de 'ouderwetse' manier een verzoek worden gedaan via de marifoon of via de aanmeldknop bij de bruggen.

“Ik ben trots dat dit mogelijk is in onze watersportprovincie. Voor iedereen die hier vaart is deze digitale aanmeldknop een handige aanvulling op onze service”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder over de nieuwe digitale mogelijkheid.

Meer nieuwe functies

Watersporters kunnen in de vernieuwde versie van de 'Watersport' app hun vaarroute invoeren en ontvangen vervolgens alle informatie die ze onderweg nodig hebben. In de app staan onder andere brugbedieningstijden, jachthavens, snelvaargebieden, elektrische oplaadpunten, Marrekrite aanlegplaatsen, vuilwaterpunten en actuele scheepvaartinformatie.

Nieuw is dat de app tips geeft over het varen op drukke knooppunten. “Deze app draagt bij aan veilig varen in Fryslân. Ik hoop dat veel watersporters er gebruik van gaan maken, zodat zij met actuele informatie bij de hand Fryslân gaan ontdekken”, aldus Fokkens-Kelder. De app Watersport is beschikbaar in het Fries, Nederlands, Duits en Engels en gratis beschikbaar voor gebruikers van Apple en Android.



Meer informatie voor de watersport is te vinden op: www.fryslan.frl/beleidsthemas/watersport_3397/