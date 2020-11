Fotoquiz ‘Waar is dit in Sneek?’ tijdens Nederland Leest in Bibliotheek Sneek

Dit jaar is dat Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer.

Het thema dit jaar is Kleine geschiedenis, grote verhalen. Aan de hand van dit thema krijgen lezers de mogelijkheid om in hun eigen geschiedenis te duiken met behulp van de bibliotheek: de geschiedenis van hun eigen familie of van de stad of streek waarin ze wonen.

Dirk Schild van de VHS heeft in het kader van de rubriek 'Waar is dit" voor hun blad de Waag een verzameling foto's opgebouwd. Een deel van deze foto’s is te zien in een filmpje, dat afgespeeld wordt op een groot scherm in de bibliotheek. Op de foto’s zijn voornamelijk karakteristieke gebouwen te zien die ergens in Sneek staan. De vraag is, waar in Sneek is dit? De antwoorden kunnen op een formulier ingevuld worden, wat men vervolgens bij de balie inlevert. Wie liever niet naar de bibliotheek komt, kan ook online meedoen aan de quiz, op www.bmf.nl/waar-in-sneek

Onder de juiste inzendingen wordt het boek Eens ging de zee hier tekeer van Eva Vriend verloot.