Fokko Dam is KoekenPanskipper van het jaar

SNEEK- Fokko Dam, wie ken hem niet, is helemaal blij! Vanmorgen is de BS’er door burgemeester Jannewietske de Vries benoemd tot KoekenPanskipper van het jaar. Lees hier het enthousiaste verhaal van de laureaat.

“Hedenmorgen werd ik geheel onverwachts door Burgemeester ‘Jannewiene wiene wiene wietske’ gebeld of ik even bij de Waterpoort langs wilde komen. Zij ontving mij zeer vriendelijk en hartverwarmend.Tot mijn grote verbazing werd ik door haar benoemd als ‘KoekenPanskipper van het Jaar’.

Ik mocht deze titel ontvangen voor het feit dat ik me zo goed had ingezet voor de naamsbekendheid van haar als Burgemeester met het liedje ‘Jannewiene wiene wiene wietske wat is’t stil’. Dit was een complete verrassing voor mij.

Deze niet gesubsidieerde productie, gezongen door de Zware Jongens (samen met Arie Kuipers), is inmiddels op Spotify al bijna 12.000 keer beluisterd en op You Tube al 19.000 keer ‘bekeken’. De ceremonie vond plaats op, hoe toevallig ook, het ‘Skip van het Jaar 2019’ De Dorstlesser.

Tegelijkertijd werd bekend gemaakt dat de Dorstlesser zich door de Corona-crisis ook ‘Skip van het Jaar 2020’ mag noemen. Om dit alles te vieren wordt er vanavond tussen 18:30 en 19:30 uur, een ‘Kleintje Opening Sneekweek’ gehouden door de grachten van Sneek. De Dorstlesser zal dan met de nieuwe KoekenPanskipper en LUS (Lui Út Sneek) tevens het nieuwe Sneekweeklied presenteren: ‘Oh oh oh wat heb ik een plezier, op de veranda staat m’n kratje bier’.

https://open.spotify.com/album/2T25IRv5m5KUigz7G7JuoC?si=7FlkAdlpTq-2C6KD53oGMw

Uiteraard de hartelijke gelukwensen van de voltallige GrootSneek-redactie mijnheer Dam! Dik verdiend!!