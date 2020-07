Fleur Dijkstra krijgt diploma thuisbezorgd

Normaal gesproken worden de diploma’s op school uitgereikt met de gebruikelijke toespraken en festiviteiten, maar in verband met de coronamaatregelen gingen de mentoren en docenten van het RSG nu naar de leerlingen toe. Hoogeveen en Elzinga mochten vandaag 15 van dergelijke bezoekjes afleggen, wat ze overigens met veel plezier en alle egards deden.

“Ik vind het wel apart, maar het is ook wel apart”, was de reactie van de zestienjarige Fleur die na de zomervakantie met de opleiding verpleegkunde aan de Friese Poort in Sneek start. Voorlopig heeft goedlachse Fleur het druk genoeg met haar baantje bij Restaurant De Kajuit, waar ze afgelopen weekend haar docente Inge Elzinga nog bediende. Fleur wist nog precies te vertellen wat mevrouw Elzinga had gegeten!