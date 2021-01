Flessenactie World Servants

De Snekers moeten een hoog bedrag bij elkaar verdienen, dus als jullie hen willen sponseren, zouden zij daar erg blij mee zijn! Ondertussen hebben ze al verschillende acties georganiseerd.

“Op 30 januari hebben we een nieuwe actie, namelijk de Flessenactie! Woon je in Sneek en omstreken verzamel dan zoveel mogelijk flessen. Vanwege de huidige maatregelen vragen we je om je adres te mailen naar worldservantszuiderkerk@hotmail.com. Zodat we de flessen bij je thuis kunnen ophalen. Ook vragen we je om de flessen buiten te zetten zodat we contact kunnen vermijden”, laat het viertal weten.

Neem een kijkje op de actiepagina: https://www.worldservants.nl/sneekzuiderkerk om te doneren.

Motivatie

Jesper: “Ik ga naar Sierra Leone om te bouwen aan verandering. In 2019 ben ik met World Servants op project geweest naar Malawi, hier heb ik zulke geweldige ervaringen en vrienden aan overgehouden dat ik in 2021 graag mee wil naar Sierra Leone.

Ik hoop de bevolking een betere toekomst te geven en dat de kinderen meer en verder kunnen doorleren door onze veranderingen.”

Joukje: “Ik ga helpen met het bouwen van klaslokalen in Sierra Leone. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, een veilige omgeving en een eerlijke kans voor de toekomst . Met de klaslokalen die wij bouwen kunnen tientallen kinderen weer les krijgen. Met dit project kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Het maakt niet uit of het een groot bedrag of een klein bedrag is, alle hulp is van harte welkom.”

Fred: “Op de lagere school namen wij elke week geld mee voor de kinderen in Ethiopië, hier werd denk ik de basis gelegd voor mijn interesse in ontwikkelingswerk. In mijn carrière als verpleegkundige heb ik stagelopers begeleid die in Afrikaanse landen waren geweest tijdens hun opleiding. En met name op die laatste groep was ik best wel jaloers, Dat wilde ik ook meemaken. Toen Jesper, mijn zoon, vorig jaar in Malawi was en heel enthousiast terugkwam en aankondigde ik ga nog een keer, zei ik: "Dan ga ik mee."

Fenna: “Ik ga mee naar Sierra Leone om klaslokalen te bouwen voor de lokale bevolking! Alle kinderen hebben het recht om naar school te gaan in een veilige omgeving en ik wil graag iets betekenen in het leven van de lokale bevolking van Sierra Leone. Het is belangrijk dat kinderen een toekomst hebben en tegelijkertijd met elkaar kunnen spelen, lachen en zingen.”