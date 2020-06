Van harte gefeliciteerd!

SNEEK - “t Het nog nooit, nog nooit zo donker west of 't wer altied wel weer licht”, dat schreef ze vijf weken geleden op een zelf ingekleurd kaartje aan haar dochter Mieke. Even een kaartje om haar dochter een hart onder de riem te steken in deze coronaperiode. En zo staat ze ook in het leven; en vandaag al 88 jaar lang.

Lida Alferink-Koolhof, geboren op 28 mei 1932 in Scheemda als Alida Koolhof. In 1958 getrouwd met een Friese timmerman, Piet (Petrus Hendrikus) Alferink . Voor hem verlaat ze het Grunnings landschap voor het Friese Sneek.





Ze kregen vier kinderen en zoals in die tijd gewoon was, zorgde Lida voor de kinderen en voor het huishouden. Maar toen Piet als timmerman afgekeurd werd vanwege chronische rugklachten en het gezin hierdoor inkomen mistte, ging Lida, in die tijd niet heel gewoon, aan het werk bij C&A in Sneek. Piet nam haar taken over in het huishouden en met de kinderen. Lida werd aangenomen als koffiedame/gastvrouw, maar al snel viel ze regelmatig bij in de winkel als verkoopster op de dames-, heren- en/of kinderafdeling. Ze bleef met veel plezier tot haar zestigste, dat waren vijftien jaar, bij C&A “hangen”.





In 2007 verhuisden Piet en Lida van de eengezinswoning in de Westhemstraat, waar ze veertig jaar woonden en de kinderen zijn opgegroeid, naar een appartement in de Graaf Adolfstraat. Een heerlijke plek, waar ze nog een aantal jaren samen hebben genoten. Na het overlijden van Piet in 2011 bleef Lida wonen aan de Graaf Adolfstraat en tot op de dag van vandaag woont ze er nog geheel zelfstandig.



Na negen weken in quarantaine in haar appartement geleefd te hebben is Lida er wel zat van. Na alweer twee maal de afgelopen twee weken met de rollator de stad in geweest te zijn samen met haar vriendin uit een vriendschap van veertig jaar, Janny van der Goot, nodigt ze nu ook weer haar vriendinnen en familie thuis uit om samen haar 88-ste verjaardag te vieren. Zoveel mogelijk met inachtneming van de 1.5 meter afstand, dat dan weer wel.





“Ondanks het feit dat ik weet dat je niet in de belangstelling wilt staan, toch dit berichtje op GrootSneek. Van harte gefeliciteerd, ma! Dat je maar een mooie dag mag hebben vandaag, nog een paar mooie, gezonde jaren en dat je zolang maar in en van je appartementje kan blijven genieten. Dikke tút van mij en tot morgen.” Mieke