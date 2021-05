Fan binnenút aangevuld met verdiepende podcastreeks

LEEUWARDEN- Als aanvulling op de televisieserie 'Fan binnenút: wa soarget foar in feilich libben?' komt Omrop Fryslân met een driedelige, verdiepende podcastreeks. In de televisieserie kijkt programmamaker Miranda Werkman achter de deuren bij het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis Friesland. In de podcast gaat Miranda in gesprek met Veilig Thuis-medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. De deskundigen vertellen hoe je als buurman, juf, oma of voetbaltrainer een kind kunt helpen.

Maandag 3 mei is de laatste aflevering van de televisieserie te zien met het verhaal van Susan Slikkerveer over huiselijk geweld. Dezelfde dag komt de eerste van de drie podcastafleveringen online.

Complexe scheidingen

De eerste aflevering van de podcastreeks gaat dieper in op complexe scheidingen, die steeds vaker voorkomen. Gedragswetenschapper Lutske de Vries neemt de luisteraar mee in het hoofd van de ouders, en gezinsvoogd Mirjam Hogeboom vertelt het verhaal van het kind. In de tweede aflevering vertellen Maryse en Anita, twee medewerkers van Veilig Thuis Friesland, over hoe je met een kind zelf in gesprek kan gaan. In de laatste aflevering beschrijven vertrouwensarts Jenny de Leeuw en psycholoog en orthopedagoog Femke Boersma wat de langetermijngevolgen zijn van kindermishandeling.

Televisieserie

In de televisieserie 'Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben?' kijkt Miranda Werkman achter de voordeur met medewerkers van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Daar werken 250 mensen aan de veiligheid van tienduizend gezinnen. De serie laat zien hoe lastig het is om in te grijpen achter de voordeur; de grens tussen privacy en veiligheid. Miranda loopt mee met jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders, en kijkt achter de schermen bij Veilig Thuis Friesland.

De podcastreeks is vanaf 3 mei wekelijks te beluisteren op Omropfryslan.nl, en op Spotify.

Alle afleveringen van de televisieserie 'Fan binnenút: wa soarget foar in feilich libben?' zijn terug te kijken op Omropfryslan.nl/fanbinnenut