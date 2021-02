Especial-stones zorgen voor plezier en lach

De medewerkers van EspecialCare zijn eerst op zoek gegaan naar mooie stenen. Het mooie is dat we lekker buiten zijn met de jongeren, meteen werken aan onze weerstand en lekker in beweging zijn. Eén van de kernwaarden bij EspecialCare. Vervolgens hebben ze de stenen goed schoongemaakt. Daarna afgedroogd om ze vervolgens, prachtig verven in vrolijke kleuren, teksten en afbeeldingen. Want ook vrolijk en positief denken en werken is één van de kernwaarden, alsdus Habon.

Wat een creativiteit bij deze mensen “en zelf worden we hier ook heel blij van”, zeggen Indi & Marrit in koor.

Een week later gingen de kunstenaars weer op pad met leidster Iris Sinnema. Dit keer plaatsten ze de vrolijke stenen weer terug op hun plek. Ook maakten ze er een mooie route van. Zodat er weer een soort van speurtocht kon worden gemaakt voor onze andere kunstenaars of mensen die dit leuk vinden.

Zo hoopt de dagbesteding hiermee een beetje kleur te geven aan de donkere maanden, corona en daarmee een glimlach te toveren op het gezicht bij de mensen. Om toch vrolijk en positief te blijven.

Structurele daginvulling

“Dit project biedt een mooie structurele dag invulling bij de deelnemers. De kanjers komen thuis met een verhaal en hebben alweer zin in het vervolg van het project. Bij EspecialCare werken we met leer en ontwikkelingsdoelen, die kunnen we ook prachtig uit dit project halen”, aldus Iris Sinnema.

“Wij hopen dat veel mensen in Sneek de stenen tegen komen en glimlachend door Sneek wandelen of fietsen bij het zien van de stenen, zodat dit kleur geeft aan hun dag, aldus leidster Iris Sinnema en Indi, Zoë, Deyando, Habon, Stefan, Wesley en Marrit.

Zorg en leerbedrijf EspecialCare biedt begeleiding bij werk en vrije tijd aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. EspecialCare is o.a. gevestigd in Sneek, Balk, Heerenveen en Leeuwarden.