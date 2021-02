Eric Jongsma uit Oppenhuizen levert topprestatie met finaleplaats!

OPPENHUIZEN- In de laatste uitzending van dit seizoen moesten de deelnemers een speciale Valentijnslekkernij bakken. De deelnemers kregen acht uur de tijd om dat voor elkaar te krijgen.

Jongsma maakte een "gebakken luchtballon": eclairs, een millefeuille en een kaaskoek. De baksels hadden volgens de jury net erg veel met het thema Valentijn te maken, maar toch vonden ze de creatie van Jongsma een "eyecatcher". Ook de smaak die Jongsma aan zijn creaties gaf, werd door de jury gewaardeerd.

André van Duin over Eric Jongsma: "Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Je gaf ons een beetje een veilig gevoel. Dat je in de finale staat vind ik verschrikkelijk knap voor een stoere Fries."

Het was de achtste editie van het programma Heel Holland Bakt.