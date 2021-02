OPPENHUIZEN- Eric Jongsma uit Oppenhuizen heeft de finale van Heel Holland Bakt bereikt. Dit betekent dat Eric met twee medekandidaten mag strijden om de titel Beste Thuisbakker van Nederland 2021. Eerder moest Eric nog verstek laten gaan vanwege ziekte, maar vorige week in de halve finale was hij er gewoon weer bij.

Dat maakte de aflevering extra spannend, omdat er nu twee kandidaten naar huis moesten. Na drie bakrondes was het nog allesbehalve zeker, want het niveau van de kandidaten lag heel dicht bij elkaar, maar de jury besliste dat Eric bij de laatste drie zat en dus doorgaat naar de finale. Het verlossende woord kwam van presentator André van Duin.

Heel Holland Bakt van Omroep Max was met 3,5 miljoen kijkers de kijkcijfer hit van de zondagavond. “Wij durven alvast te voorspellen dat komende zondag de kijkdichtheid in ieder geval in twee Friese dorpen weer bijzonder hoog zal zijn”, laat men uit Top & Twel weten.

Bron: www.topentwelonline.nl