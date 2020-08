"Er zijn volop vacatures voor houtskeletbouwers, houtbewerkers en tekenaars”, aldus Nynke Hogenhuis van Technopark

SÚDWEST-FRYSLÂN – Opzoek naar een nieuwe uitdaging in de houtsector? Er zijn tal van mogelijkheden in deze branche. Van banen en cursussen tot zelfs een gehele omscholing. Nynke Hogenhuis kijkt graag met je naar de mogelijkheden. “Als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt!”, vertelt de arbeidsbemiddelaar van Technopark. Zij vertelt je daar graag meer over tijdens het Werkfestival op 19 september.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van Technopark zien op 19 september?

“Dat de timmerindustrie banen biedt die interessant en leuk zijn. Dat je een toekomst kunt opbouwen terwijl je prachtige producten maakt. En dat er volop vacatures zijn voor houtskeletbouwers, montagemedewerkers, machinaal houtbewerkers, tekenaars en werkvoorbereiders.”

Hoe ziet een werkdag eruit?

“Volg je het omscholingstraject dan start je om 8 uur in onze werkplaats met tekening lezen, machines instellen, handgereedschap gebruiken, enz. Je leert dus in de praktijk hoe je een kozijn, raam of houtskeletelement moet maken. Vragen kun je aan elkaar, maar ook aan onze leermeester Tjeerd Peter stellen en die helpt je zo weer op weg. Aan het einde van de dag heb je echt iets gemaakt met je handen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Wat je leert maken is van toegevoegde waarde voor een huis of bedrijfspand. Zonder hsb-elementen, kozijnen, ramen, deuren of trappen, is zo’n gebouw onbruikbaar. Samen met je collega’s werk je mee aan het maken van toekomstbestendige, energiezuinige of zelfs energie neutrale woningen."

Skrynmakker 1, 8447 GH HEERENVEEN | www.technopark.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check www.werkfestivalswf.nl/inschrijven en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.