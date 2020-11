Enquête evenementenvisie Súdwest-Fryslân

En daarom onderzoek de gemeente SWF nu of het aanbod van evenementen in de gemeente compleet is.

SWF wil graag weten hoe jij er over denkt. “Mogen we jou een paar vragen stellen? De antwoorden gebruiken we om een evenementenvisie te maken. Zodat we meteen kunnen bruisen zodra het weer mag”, vraagt de gemeente.

“Het kost maar twee minuten om de enquête https://bit.ly/2HNcpXE in te vullen. Dit kan tot 15 november 2020. En stuur de enquête ook gerust door naar vrienden, kennissen en familie die in Súdwest-Fryslân wonen!”