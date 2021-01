Enorme drukte bij bibliotheek Sneek

SNEEK- Sinds medio december zijn alle bibliotheken gesloten in verband met het coronavirus. Toch hebben leden nog altijd de mogelijkheid om boeken te lenen. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Bibliotheken Mar en Fean, met vestiging in Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Heerenveen, heeft een speciale afhaalservice ingericht. Leden kunnen via de website een formulier invullen, waarna zij hun materialen op een specifiek tijdstip kunnen afhalen. Op die manier hoeven ze de publieksruimtes van de bibliotheek niet in en zijn er niet teveel mensen die op hetzelfde moment gebruik maken van de service. En die methode blijkt succesvol.

Sinds 16 december zijn ruim 6.000 aanvragen voor de afhaalservice binnengekomen. Het initiatief van de bibliotheek kan op goedkeuring van de leden rekenen. Liefst 79 procent van de gebruikers zou de service aan anderen aanbevelen. En 84 procent beoordeelt de afhaalservice goed tot uitstekend. Ook andere manieren om te lezen zoals de Online Bibliotheek, waar ook de e-books onder vallen, worden veel benut.