En daar is kalfje nummer vijf in het Rasterhoffpark!

Ype van der Werf doet verslag: “Weer een Update vanuit het Rasterhoffpark, kalfje 5 is vandaag ook geboren. Maar, om half 6 kreeg ik een telefoontje dat het kalfje in de sloot lag, ja dan moet je in actie komen samen met de mannen van de dierenambulance en Erik Bos hebben wij het kalfje uit de sloot gekregen, het kalfje moest schoon en droog gemaakt worden. Er zijn veel handdoeken en andere doeken gebruikt. Zoals jullie kunnen zien stond hij weer op zijn poten. WE hebben het kalfje toen in de buurt van moeder gebracht. Gelukkig bleef moeder op een veilige afstand de boel in de gaten te houden. Hopelijk is de reddingsactie gelukt, maar dat zal zondagmorgen pas duidelijk worden. Hulde voor de mannen van de dierenambulance en niet te vergeten de mensen die hebben gehandeld om te bellen dat er een kalf in de sloot lag!”