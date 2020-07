Emotionele finish bij elfstedentocht voor zonneboten

Voor de deelnemers was het niet makkelijk. Ze moesten vaker wisselen, omdat ze veel last hadden van de kou, Het was ook een test voor het materiaal. In Dokkum waren er donderdag al problemen met één van de boten. En op 300 meter voor de finish ging het weer mis. De motor van een andere boot hield er mee op. Die moest over de finish gesleept worden.

Een nieuwe uitdaging

Het idee van de tocht komt van Menno Wijkhuizen. Hij is een leerling van een middelbare school in Almere. Hij doet mee aan de Young Solar Challenge, een initiatief om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Dit jaar zou er een grote zonnebootrace georganiseerd worden, van 15 kilometer, met boten die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Maar door de coronacrisis gaat die wedstrijd niet door.

Wijkhuizen was eerder klaar met school, en hij was ook wel klaar met thuis zitten. Hij zocht een nieuwe uitdaging. Met behulp van de organisatie van de Young Solar Challenge zijn er nog twee andere teams gevonden, en toen kon de tocht beginnen.

Het werd een uitputtingsslag, vooral door het slechte weer. De boten zelf deden het goed, zegt deelnemer Johannes Thomas Koopmans: "Het regende, maar er kwam genoeg energie binnen. Dat verbaasde me. We konden met drie panelen, zonder de accu te gebruiken, toch zes kilometer per uur halen."

Voor Menno Wijkhuizen was de finish emotioneel: ""Ik heb precies gedaan wat ik wilde doen. Zo nu en dan een beetje racen. Ja, ik moest mij wel aan de snelheid houden en dat was eerlijk gezegd best lastig. Maar ik ben er, en daar ben ik echt heel erg blij mee."

Wat voor hem en de anderen het zwaarste was, was het weer: "Wat een stuk hé. Echt, het was een verschrikkelijke week. Wat hebben we slecht weer gehad. Kijk, nu breekt alles open. Nu begint het mooie weer."