Elfstedentocht gaat toch door

SNEEK- Geen Elfstedentocht dit jaar? Toch wel; It Giet oan! Tafelronde 27 Sneek volbrengt namelijk op 23 januari 2021, volledig coronaproof, een wel héél speciale editie van de alternatieve Elfstedentocht. Daarmee wordt geld ingezameld, voor het geselecteerd goede doel: de Activity Foundation in Sneek.

Tafelronde 27 Sneek organiseert jaarlijks in januari een groots Sneeker Nieuwjaarsgala. Ook daar staat elk jaar een goed doel centraal. Door corona kan dat in januari 2021 niet doorgaan. Maar deze Elfstedentocht, daar gaan we voor! It giet oan!

Wat gaan we doen

De ruim 200 kilometer tellende Elfstedentochtroute is verdeeld in veertien etappes.

Dertien Tafelaars en een groep vertegenwoordigers van de Activity Foundation volbrengen deze etappes. Elke etappe wordt met een ander vervoersmiddels volbracht. We gaan op 23 januari onder andere lopend, fietsend, suppend, roeiend, vliegend, zeilend en steppend de 200 kilometer volbrengen.

Voor wie doen we dit Dit alles voor de Activity Foundation in Sneek, en in het bijzonder SportZorgt.

Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Sport Zorgt speelt hier op in d.m.v. een traject voor jongeren van 8 tot 21 met gedragsproblemen.

De hoofddoelstelling van Sport Zorgt is het realiseren van een positieve gedragsverandering die de deelnemer in staat stelt weloverwogen en proportioneel te reageren op agressieve gedragsimpulsen en bedreigende situaties. https://theinnerway.org/activity-foundation

Coronaproof

Nu is individueel sporten in de buitenlucht gezond en ook toegestaan, maar natuurlijk houden wij volledig rekening met de geldende coronamaatregelen en volbrengen wij deze tocht coronaproof. Deze uitvoering van de Tocht der Tochten is in dat kader zelfs twee weken opgeschoven. Wel uitstel dus, maar bewust geen afstel. Juist omdat wij het goede doel niet in de kou willen laten staan. En al helemaal niet in een tijd als deze waarin kwetsbare jonge mensen het extra lastig hebben.

Hoe kunnen mensen een bijdrage leveren Ieder kan doneren op een favoriete etappe en/of Tafelaar. Dat doe je op www.RT27.nl Iedereen die € 50 of meer doneert, maakt kans om mee te vliegen tijdens de vliegtuigetappe op 23 januari; inclusief een rondvlucht over Sneek (of andere woonplaats in de buurt).

Voor elke Tafelaar is een etappe en vervoersmiddel uitgezet die buiten de comfortzone ligt en/of lastig is te volbrengen. En let op: het is winter en met elkaar moeten we de Tocht der Tochten binnen een etmaal volbrengen. Met ieders (financiële) support wordt dat vast een beter te behalen doel…

Het doel van alle Tafelaars is om hun etappe te volbrengen én zo veel mogelijk geld daarvoor binnen te halen. Ultieme doel per Tafelaar: € 1.500 of meer binnen te halen. In dat geval mag hij de etappe volbrengen in een limousine met chauffeuf