Eerste schooldag nieuw schoolgebouw IKC Mienskipsskoalle de Legeaen

SIBRANDABUORREN- Op maandag 17 augustus start voor het basisonderwijs het nieuwe schooljaar. Ditmaal is dat extra bijzonder voor de leerlingen en medewerkers van IKC Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren. Zij betreden namelijk ’s ochtends om 08.30 uur voor de eerste maal hun gloednieuwe schoolgebouw!

Natuurlijk had de school deze dag graag sfeervol willen vieren, maar in verband met de coronamaatregelen is er gekozen voor een sobere ingebruikname. Desalniettemin wordt iedereen maandagochtend begroet met een lekkere traktatie, is de entree feestelijk uitgedost met ballonnenpilaren en is er een muzikale verrassing. Ouders mogen door de ramen (en dat zijn er veel!) het lokaal van hun kind bekijken. Zodra het weer kan, worden er voor ouders rondleidingen georganiseerd. In het gebouw worden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd.

De officiële opening van IKC Mienskipsskoalle De Legeaën, gevestigd naast It Mingeltsje in Sibrandabuorren, zal later in het schooljaar plaatsvinden.