Eerste kievitsei van 2021 in Wilnis gevonden

SNEEK- Het eerste kievitsei van 2021 is gevonden in provincie Utrecht. Het nest lag in Wilnis, in de gemeente De Ronde Venen. Het ei lag in een nest met één ei en het werd gevonden door Otwin Nonnekes.

Het eerste ei van Nederland is in de afgelopen tien jaar twee keer in Fryslân gevonden. Dat was in 2019 bij Vegelinsoord en in 2012 bij Oudehaske.

Volgens landschapsorganisatie LandschappenNL is met de vondst van het eerste ei het weidevogelseizoen van start gegaan. Vrijwilligers gaan het veld in om de nesten te vinden en te beschermen.