Eerst nog zonnig

Deze donderdag is ook niet verkeerd met het weer, alleen is het minder warm met een graadje of 18. Oorzaak de meest matige wind uit het noorden. Is het eerst zonnig, later vanuit het noorden wolken.

Komende nacht vrij helder en koelt het af naar een 6 graden.

Morgen zien we de temperatuur al weer wat hoger uitkomen, het wordt dan 19 a 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. .

Zoals eerder beschreven, een zonnig en warm lang weekend volgt, pas later volgende week wordt de kans op een bui weer wat groter.