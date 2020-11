Eerst dichte mist

SNEEK-De mist was gisteren hardnekkig in het noorden en ook vandaag hebben eerst veel plaatsen in Friesland last van dichte mist. Deze trekt in de loop van de dag op en wat overblijft zijn wolken. Het blijft droog. De zuidelijke wind neemt toe, zwak tot matig, later op de dag aan de kust vrij krachtig. De temperatuur rond de 10 graden.