“Eens stonden hier koeienstallen, nu rollen er de bowlingballen”, aldus Sandra Bloemhof van Sport-Restaurant de Stolp in Sneek

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Vorig jaar hebben wij ook mee gedaan aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân en dat was een hele gezellige middag op het terrein van Hoekstra Transport. Het is een laagdrempelige manier voor mensen om kennis te maken met ons bedrijf en vragen te stellen die je misschien niet zo snel zou stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Ook geeft het ons de kans om in gesprek te gaan met potentiële collega’s en te laten zien dat wij een familiebedrijf zijn met korte lijnen, doorgroei mogelijkheden en dat wij een leuke groep vriendelijke medewerkers hebben die van aanpakken weten. Dit is toch een aparte tijd en mensen zijn misschien huiverig om juist nu in de horeca te gaan werken of te bezoeken. Dit is ook zeker begrijpelijk en vandaar dat ik het ook belangrijk vind om aanwezig te zijn”, vertelt Sandra Bloemhoef, mede-eigenaar van Sport-Restaurant de Stolp in Sneek.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Er is de mogelijkheid om bij ons langs te komen en een rondleiding te krijgen. Vaak zijn mensen dan toch verrast door de grootte van het bedrijf, omdat ze ons bijvoorbeeld alleen kennen van het bowlen. Op het festivalterrein zijn ik en een collega aanwezig om vragen te beantwoorden en mensen te enthousiasmeren voor ons vak.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“De vele mogelijkheden die bij ons aanwezig zijn en natuurlijk niet onbelangrijk in deze tijd; de ruimte die wij kunnen bieden.

Behalve ons lunch restaurant die doordeweeks standaard geopend is en natuurlijk onze bowling- en squashbanen waar veel gebruik van wordt gemaakt, hebben wij ook nog diverse grote ruimtes die als restaurant kunnen fungeren of als zaal voor een familie feest / vergadering. In deze corona tijd is dit natuurlijk anders dan voorheen, maar vanwege onze grootte is er toch nog een heleboel mogelijk op een verantwoorde manier en volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook kan iedereen bij ons terecht, van jong tot oud en zowel zakelijk als privé.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Geen werkdag is bij ons natuurlijk hetzelfde, en dat is ook wat mijn werk zo leuk maakt. Wij hebben van maandag tot en met vrijdag standaard ons lunch café geopend en zijn van maandag tot en met zondag geopend voor bowlingbanen, squashbanen en reserveringen.

De ene dag hebben wij allemaal jeugd die bijvoorbeeld gaan bowlen en snacken, de andere dag is gevuld met een familie partij met een 3 gangen buffet of een vergadering.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het contact met onze gasten is het allerleukste aan mijn vak en uiteindelijk ook waar het allemaal om draait. Ook wil ik benadrukken dat wat ik en mijn collega’s doen echt een vak is, iets wat naar mijn mening nog wel eens wordt vergeten. Er zijn bij ons veel gasten die wij op een regelmatige basis mogen ontvangen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een grote groep squashers en bowlers die al jaren bij ons komen en die wij soms meerdere malen per week treffen. Ook komen er zakelijke gasten van het bedrijven terrein die vaak bij ons komen te lunchen, maar natuurlijk ook families die hier regelmatig een verjaardag of feestje vieren.Het persoonlijke contact dat je met deze gasten hebt, omdat je ze ook regelmatig ziet is het allermooiste aan mijn werk.Daartegenover staat dat wij ook nog steeds nieuwe gasten mogen ontvangen die voor het eerst komen bowlen, sporten of bij ons komen eten. Dit biedt weer gelegenheid om deze gasten te kunnen verassen met onze faciliteiten en vriendelijke service.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

‘Eens stonden hier koeienstallen, nu rollen er de bowlingballen’ was de zin waarmee burgemeester van Haersma Buma in 1983 de Stolp opende. Het was dan ook een echte werkzame boerderij voordat de verbouwing plaats vond en er was nog geen bedrijventerrein zoals wij deze nu kennen.Gedeeltes van de originele boerderij zijn nog steeds aanwezig en enige tijd geleden is de familie die hier vroeger daadwerkelijk geboerd hebben nog langs geweest. Omdat wij natuurlijk ook een familiebedrijf zijn, vind ik dat toch heel bijzonder.”

Smidsstraat 6 8601 WB Sneek | www.destolpsneek.nl

