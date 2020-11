Een Sinterklaaskast voor ruilkado’s in IJlst

IJLST- Vanaf 21 november staat er een Sinterklaaskast in IJlst. Een initiatief van een paar enthousiaste IJlsters om in deze gekke corona tijden een vrolijke noot te bieden.

De bestaande 'openbare bibliotheek kast : de Boek-o-Maat' aan de straatkant van Uilenburg 18 zal van 21 november tot en met 5 december omgetoverd worden tot : Sinterklaaskast IJlst vol met ruilkado's. Hoe leuk is dat? Een kast vol met ruilkado's van Sinterklaas. Je vindt er pakjes voor kinderen en volwassenen met hier en daar een kort gedichtje.

Vind je het ook leuk om in deze bijzondere tijden een onverwacht kado te krijgen door te ruilen? Of verras jij iemand anders met een pakje? We nodigen iedereen uit om mee te doen. Op socialmedia zijn we te volgen via #sinterklaaskastijlst en meer informatie is vanaf 21 november te vinden op https://www.facebook.com/boekomaatijlst.