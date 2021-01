Eén opstaptarief bij overstappen openbaar vervoer in Fryslân

FRYSLÂN - Het dubbele opstaptarief binnen het openbaar vervoer in Fryslân en Groningen is vanaf 1 januari verleden tijd. Dit geldt voor alle overstappen binnen 35 minuten in het regionale bus- en treinvervoer van Arriva en Qbuzz. In overleg met vervoerder Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe hebben provincies Groningen en Fryslân besloten het zogenoemde dubbele opstaptarief af te schaffen.