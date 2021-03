Eén merknaam voor Antonius Ziekenhuis, Thuiszorgzuidwest Friesland en de Antonius Zorggroep?

“We staan sterker door onder één merknaam verder te gaan, in plaats van onder de drie verschillende namen. We willen ons richten op de toekomst, met een nieuwe, krachtige identiteit waarmee we de eenheid uitdragen die daarvoor nodig is. Het belang van de cliënt en patiënt staat daarbij altijd voorop; dát is hetgeen wat al decennialang verankerd ligt in de organisatie: al sinds 1903 en dat zal ook altijd zo blijven. Het belangrijkste is dat voor de doelgroep duidelijk is dat zij zorg ontvangen van één sterke organisatie, daar waar dat het beste past (thuis of in het ziekenhuis). Afgelopen winter is onder medewerkers en artsen via een survey gepeild wat zij belangrijk vinden bij de ontwikkeling van een nieuwe naam. Met die input gaan we verder richting de ontwikkeling van onze nieuwe naam”, aldus een officiële verklaring.

Red de naam van het Antonius Ziekenhuis

Ondertussen is er een actie op gang gebracht om het voorstel om de naam van het Antonius Ziekenhuis te veranderen in Anthus tegen te gaan. De naam Anthus wordt in het officiële bericht overigens niet genoemd. Er hebben reeds 430 personen het referendum ondertekend op https://www.ferendum.com/nl/PID610004PSD1333338174?fbclid=IwAR0q3E_-QeY4ggAP-baTEAL3xbg4g9H2L8Tu6P7d_ShsaB9gHRMdMxmgepI om de naamsverandering tegen te gaan.

Navraag bij de afdeling communicatie leert overigens dat het nog niet bekend is welke nieuwe naam er wordt gekozen. “We waarderen de betrokkenheid. Er is nog geen besluit genomen. Er worden verschillende alternatieven bekeken. Anthus is één van de voorstellen die worden bekeken. We weten overigens niet wie achter deze actie zit. De Raad van Bestuur gaat graag met hen in gesprek om het merkverhaal te bespreken”, aldus een woordvoerder van de Antonius Zorggroep.

Van Sint Antonius Ziekenhuis naar Antonius Ziekenhuis

In 1994 werd het huidige Antonius Ziekenhuis aan de Bolswarderbaan in gebruik genomen. Het ziekenhuis kreeg in jaar dat niet alleen een nieuw gebouw maar verloor ook haar katholieke achtergrond en naam. De naam van het ziekenhuis veranderde van Sint Antonius Ziekenhuis in Antonius Ziekenhuis. De naamsverandering leverde 27 jaar geleden nogal wat protesten op en niet alleen van het Rooms Katholieke deel van de bevolking.