Een 3 gangendiner aan huis bezorgd door Sneker World Servants

SNEEK-In de zomer van 2021 vertrekken de Snekers Fenna, Fred, Jesper en Joukje naar Maforki, Sierra Leone om hier te bouwen aan verandering. We zullen onze handen uit de mouwen steken bij de bouw van een 3 klaslokalen. In het dorp Maforki zijn er 500 kinderen die naar de basisschool gaan, echter zijn er maar zes klaslokalen en zijn sommige klassen dus groter dan 80 kinderen. Om de kinderen van Maforki een toekomst te bieden zijn de extra klaslokalen hard nodig. Hier bouwen zij graag aan mee!

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen organiseert het kwartet vele acties. Afgelopen vrijdag bezorgden ze een 3 gangendiner bij mensen thuis.

“Met 3 auto's brachten we het eten rond door heel Sneek. En we hadden ook nog een kleine verrassing, namelijk een quiz. Waarmee de deelnemers ook nog aan het einde van de avond een heerlijk prijsje konden winnen. Het eten hebben we gesponsord gekregen van Diepvers Slagerij de Vries en Poiesz Supermarkten. Ook bezorgden we taartjes van @taartjes.en.kaartjes”, laten de vrijwilligers weten.

Voor meer info en verdere acties: https://www.facebook.com/WorldServantsZuiderkerk