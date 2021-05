Dwaal mee in de natuur met 'De Maitiidsswalker'

In de nieuwe serie van Omrop Fryslân 'De Maitiidsswalker' gaat Remco de Vries de natuur in op zoek naar de voorjaarsmirakels van Fryslân. Welke planten, bloemen en dieren zijn er juist alleen in deze tijd te vinden? Hoe bijzonder is deze tijd voor de natuur en hoe gaan we dit doorgeven aan de volgende generatie? De Maitiidsswalker is vanaf maandag 10 mei te zien bij Omrop Fryslân.

Als je buiten loopt valt het misschien niet direct op, maar het gaat slecht met onze natuur. Met deze nieuwe serie wil Omrop Fryslân laten zien hoe bijzonder de flora en fauna in Fryslân is. "Wy wolle minsken bewust meitsje troch sjen te litten hoe moai dat is wat wy noch oan natuer hawwe en fansels troch dit ferhaal te fertellen mei humor, muzyk en in toan dy't it ek mooglik makket om suver boartlik de djipte yn te gean", zegt programmamaker Remco de Vries.



"Yn dizze tiid moatte we net minsken fertelle wat wol en net kin", vult eindredacteur Janjelle Ringnalda aan. "We wolle just sjen litte hoe't it ek kin en hoe moai it is, sadat minsken it mear wurdearje sille."

In de serie gaat Remco met een expert de natuur in, op zoek naar de bijzonderheden van ons landschap. Zo komt hij ook op plekken waar normaliter niemand mag komen. Daarnaast gaat hij in gesprek met de betrokkenen van deze gebieden.

De Maitiidsswalker is vanaf 10 mei om 17.15 uur te zien bij Omrop Fryslân.