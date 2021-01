Dun laagje ijs op ijsbaan Top & Twel

Op bovenstaande foto van de ijsbaan in Oppenhuizen en Uitwellingerga, die er prachtig bij lag bij het ochtendgloren. Het commentaar van de webmaster van Top&Twelonline is duidelijk:

“Kinne wy de redens noch ûnderbine dizze winter? Meteorologen litte de lêste dagen in posityf lûd hearre, want in saneamde 'splitsing fan de polar vortex' boppe de Noardpoal soe wolris in kâlde luchtstream nei ús omkriten ta bringe kinne. Net eltse waarsaakkundige is oertsjûge. Waarman Piet Paulusma bêdet it optimisme al wat del en jout oan dat de redens foarearst noch wol yn it fet bliuwe kinne.Wat de leafhawwers oanbelanget mei Piet it diskear wolris mis hawwe, want hjoed is it alwer twa jier lyn dat we eefkes de iisbaan op koenen om te riden.”

Bron: http://www.topentwelonline.nl/