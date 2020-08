Duikteam brandweer Sneek vist horloge uit gemeentehaven

“Hulde aan het duikteam van brandweer Sneek! Mijn man had bij het eendjes voeren zijn horloge verloren in de gemeentehaven van Sneek. Niet zomaar een horloge, maar een Breitling die hij heeft gekregen toen hij 12,5 jaar in dienst was. Na een belletje, heeft het duiktram hem in 3 minuten opgedoken”, laat Ellen op haar fb-pagina weten.