Ds. Rianne van Zessen ambulant predikant PKN Sneek

Verder zal zij zich met name zal richten op het pastoraat. Rianne van Zessen heeft een aanstelling in Sneek als ambulant predikant gedurende 18 uur per week voor de tijd van maximaal één jaar.

“Toen ik in december van de mobiliteitspool in Utrecht de vraag kreeg of ik in Sneek in vacaturetijd ambulant predikant wilde worden, reageerde ik direct positief. Na een jaar ambulant predikant geweest te zijn in Stiens, leek het mij leuk om aansluitend in Sneek in vacaturetijd pastoraat te doen voor 18 uur in de week. Weer even terug naar mijn eerste gemeente is wel heel bijzonder. Toen ik in 1995 predikant werd in Sneek kreeg ik er gelijk een heleboel collega’s bij. Er was altijd wel iemand waar ik terecht kon voor advies. Op zondag 31 januari zal ik in de online kerkdienst ‘’voorgesteld’’ worden. In deze dienst gaat ds. Fedde Welbedacht voor. Mijn vaste werkdagen zijn (in beginsel): maandag, dinsdag en donderdag. Graag tot ziens en hartelijke groeten”, schrijft ds. Rianne van Zessen in het kerkblad van Protestant Sneek.