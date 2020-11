Ds. Evert Jan Hefting neemt afscheid van de PKN-gemeente in Sneek e.o.

SNEEK- Ds. Evert Jan Hefting neemt na zes jaar afscheid van de PKN-gemeente in Sneek. Op zondag 8 november gaat ds. Evert Jan Hefting voor de laatste keer voor als predikant van de Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum, Tirns. Een week later, op zondag 15 november, heeft hij zijn laatste dienst in onze Protestantse Gemeente Sneek.

En dan komt een paar dagen later onherroepelijk de verhuiswagen voorrijden om Evert Jan en Martha naar Sexbierum te brengen, waar op zondag 29 november in de Terskfliertsjerke de dienst zal plaatsvinden waarin Evert Jan als predikant zal worden bevestigd en z’n vrouw Martha Kroes voorgesteld als kerkelijk medewerker.

In verband met de coronacrisis zullen maar een zeer beperkt aantal aanwezigen de dienst in Ysbrechtum kunnen bijwonen. De dienst op 15 november in Sneek is live te beluisteren via de website van kerkomroep.nl: www.kerkomroep.nl – zoekterm: Martinikerk Sneek – link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10085 Daarnaast wordt de dienst op video opgenomen en later op de website pknsneek.nl gezet.