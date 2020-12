Drukte in centrum Sneek: Paniekshoppen!

SNEEK- Sinds het nieuws rondom de mogelijke nieuwe maatregelen om het aantal COVID-besmettingen terug te dringen vandaag bekend is geworden, is het erg druk bij de winkels. Ook in het centrum van Sneek vormen zich hier en daar (korte) rijen voor verschillende zaken. Premier Rutte zal vanavond o.a. om 19.00 uur aankondigen dat alle niet-essentiële winkels om klokslag 24.00 uur hun deuren moeten sluiten.