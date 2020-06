Droogte en zon

SNEEK - De natuur in Nederland smakt al een tijdje naar een flinke slok regenwater, maar ook op langer termijn ziet het er nog droog uit op de weerkaarten, alleen het Amerikaans weermodel laat wat buien zien eind volgende week.

Hogedrukgebieden blijven voorlopig dominant aanwezig in onze buurt. Voor zon en warmte liefhebbers ziet het er dus komende dagen goed uit, het zonnetje is flink aanwezig en wat de temperatuur aangaat mogen we niet klagen.

Na het heerlijke weertje van gisteren met weinig wind, is er vandaag meer wind uit het noorden. Het zonnetje is er bij, ook kunnen er af en toe wat wolken overdrijven. De temperatuur komt op een 20 graden uit.

Komende nacht helder en koelt het af naar een 9 graden.

Morgen een wat lagere temperatuur door de matige noordelijke wind, maar met 18 graden is deze normaal voor de tijd van het jaar. Verder is het eerst zonnig, later op de dag meer bewolking.

Vrijdag en de dagen daarna komt de temperatuur weer op en boven de 20 graden uit, is er veel zon bij een meest oostelijke wind.

Dirk van der Meer