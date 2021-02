Drive thru voor de VSO leerlingen

SNEEK- Sinne, een school voor speciaal - en voortgezet speciaal onderwijs in Sneek, houdt donderdag 18 februari een Corono Proof Drive thru. De leerlingen van het SO, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar mochten vorige week weer naar school maar helaas gold dat nog niet voor de leerlingen van het VSO in de leeftijd van 12 tot en met 18.