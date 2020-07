Drie zonneboten varen de Elfstedentocht van 6-10 juli

Leeuwarden - Door de Friese wateren langs de elf steden. En dit geheel op de kracht van de zon! Door COVID-19 stond de wereld even stil, zo werden ook de wedstrijden van de Young Solar Challenge voor 2020 verplaatst naar volgend jaar. Totdat de organisatie getipt werd door een aantal studenten die bevlogen waren door de techniek. Met volop zon die we de afgelopen weken hebben gezien kwamen ze tot een geweldige uitdaging: de Elfstedentocht varen met hun zonneboot! Van 6 tot en met 10 juli zullen er drie zonneboten van de Young Solar Challenge gaan proberen om in vijf dagen langs alle Friese Elfsteden te varen.

Menno Wijkhuizen (18 jaar) - Opperhoofd Talententeam uit Almere: ‘Ik kan mij nog goed herinneren hoe ik toen ik jonger was de Elfstedentocht met zonneboten op Omrop Fryslân zag bij een vriend thuis.

Ik vond dat toen al prachtig om te zien maar ook wonderbaarlijk. Het feit dat je zoveel vertrouwen in je eigen werk hebt dat je er de Elfstedentocht mee durft te varen. Nu meer dan tien jaar later ben ik zelf in de gelegenheid om de uitdaging aan te kunnen gaan. De tocht heeft iets magisch. Het varen van zo’n lange afstand met een zelfgemaakte zonneboot is een heuse uitdaging. Het is een project dat ik al langer in mijn hoofd had. Ik ben heel enthousiast dat ik er nu ook de mogelijkheid voor krijg om het uit te voeren.’

Team Bogerman Sneek

Een talententeam van twaalf scholieren tussen de 14 en 18 jaar hebben zichzelf voor een uitdaging gesteld. Zij zijn ervan overtuigd dat met een goede planning het hen lukt om de 220 kilometer lange route met kleine zonneboten volledig op zonne-energie af te leggen. Friesland is goed vertegenwoordigd, er doet een team van het Leeuwarder Lyceum mee en Bogerman uit Sneek.

Tijdens wedstrijden van de Young Solar Challenge worden deze boten normaal gesproken uitgedaagd om slechts 15 kilometer te varen. Nu zal dit ongeveer 220 kilometer in 5 dagen zijn Dus een echte uitdaging voor de drie teams.

In 2022 wil de Young Solar Challenge met meer dan 40 zonnebootteams de Elfstedentocht gaan varen. De data die deze tocht in juli oplevert zal gebruikt worden om te bepalen hoe en waarmee de echte tocht van 220 kilometer uitgevaren kan worden. Voor de teams wordt dit een onvergetelijke ervaring, en niet te vergeten een bewijs dat scholieren zo’n prestatie kunnen leveren.

Dennis Carton - Projectdirecteur Young Solar Challenge: ‘De reden dat wij als organisatie dit een fantastisch idee vinden, is omdat het naadloos past in de Young Solar Challenge gedachte: “jeugd, samenwerking, uitdaging en prestatie”. Dit is ontstaan bij de jeugd en zij zoeken de samenwerking met ons op. De ‘empowerment’ die dit oplevert is fantastisch. Daar kunnen wij alleen maar achter staan.’

De Young Solar Challenge is een uniek project waar leerlingen tussen de 14 en 17 jaar op een leuke manier in contact komen met de techniek. Elk team bouwt hetzelfde ontwerp zonneboot. Via zogenaamde Junior Classes op een hogeschool worden zij voorbereid op het bouwen maar ook het organiseren van zo’n project en krijgen zij tips voor het racen. Naast techniek krijgen de leerlingen ook te maken met onder andere communicatie, sponsoring en teamwork.